Haliç Köprüsü'nde otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil, yol temizleme aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:00
Haliç Köprüsü'nde otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

İstanbul Beyoğlu'nda saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 FPC 576 plakalı otomobil, aynı istikamette giden yol temizleme aracına arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın ile yol temizleme aracının şoförü yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise kazanın ardından otomobili terk ederek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralı kadını bulunduğu yerden kurtarırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik oluştu.

Köprünün üzerinde ilerleyemeyen sürücüler, polisin kapattığı yolda ters yönde dönerek Haliç Köprü yan yola geçti. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile D-100 Karayolu'nun trafiği normal seyrine döndü. 


Beyoğlu trafik kazası

İlgili Haberler

Manisa'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı
Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

En Çok Okunan Haberler