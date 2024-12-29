15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç yangını dolayısıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
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DHA / AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 00:51

Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprü, tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

 


Etiketler: #araç #Anadolu Yakası #Avrupa yakası

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