15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç yangını dolayısıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köprü, tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
KÖPRÜ YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: #araç #Anadolu Yakası #Avrupa yakası
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