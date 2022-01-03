Defterdarlık binasında intihar girişimi, emniyet müdürü ikna etti
Karabük’te kamu kurumunun çatı katına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ çatıya çıkarak şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
Olay, Yenişehir, Ö. Lütfü Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin duvarlarında yaşanan çatlaklıklardan risk oluşturduğu tespit edilen ve boşaltılması istenen yardım için gittiği valilikte istediği yanıtı alamayan Tevfik K. isimli şahıs Defterdarlık binasının çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Şahsı çatıda gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, binanın tam karşısındaki kaldırıma geçip ellerinde cep telefonlarıyla olup biteni görüntülemeye çalışarak, yaşananları film izler gibi izledi. Polis ekipleri daha sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise şahsın atlama ihtimaline karşı çadır açtı. Saatlerce ikna için dil döken polisler sonuç alamayınca olay yerine İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Tevfik K.’nin eşi ve çocukları geldi.
Emniyet müdürünün sorunlarının çözümü için yardımcı olacağını ifade etmesi üzerine şahıs bulunduğu yerden inerek intihar etmekten vazgeçti. Eşi ve çocukları ile aşağıya inen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi