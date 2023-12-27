15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay: Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne koşarak giren 33 yaşındaki bir erkek, korkulukları aşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten Boğaz'ın sularına düşen kişi hayatını kaybetti. Deniz polisi tarafından sudan alınan kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Evli ve 3 çocuklu şahsın 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde, dün saat 12.00 sıralarında iddiaya göre öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.
EVLİ, 3 ÇOCUKLU VE 24 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI
Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın üst aramasında ise Tayfun Erten’e (33) ait kimlik çıktı. Evli ve 3 çocuğu olan Erten’in Emniyet'te 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Erten’in cenazesi ambulansla hastaneye morguna kaldırıldı.
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