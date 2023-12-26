İntihar oranının en yüksek olduğu 5 ülke... Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:31

İntihar, maalesef küresel bir sorun ve toplumlar üzerinde derin etkiler bırakan bir sorundur. İntihar oranları, bir ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini yansıtabilir. İşte intihar oranının en yüksek olduğu 5 ülke...

5. KAZAKİSTAN

Kazakistan, dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında onuncu sırada yer alıyor. Ülkede geçen sene 5 aylık bir süre içinde 86 genç intihar etti. Ne yazık ki bunların hepsi 18 yaşın altındaki çocuklardı. Reşit bile olmayan biri ne kadar strese girebilir diye düşünmeyin, depresyon her yaştan insanın başına gelebilir.

4. SRİ LANKA

Sri Lanka'da yılda 4000 kişi, her gün ise ortalama 11 kişi intihar ederek, ülkede ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu yüksek intihar oranlarının başlıca sebeplerinden biri maddi zorluklar. Sri Lanka halkı, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve faturalarını ödemek konusunda büyük güçlük çekiyor, bu da geniş bir kesimin depresyona sürüklenmesine sebep oluyor.

Ülke genelinde, çete baskısı ve eğitimsizlik gibi toplumsal sorunlar da intihar oranlarını artıran faktörler arasında yer alıyor. Toplumun bir kesimi, bu zorlayıcı şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, diğer bir kesimi de çeşitli sosyal baskılara maruz kalarak bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Sri Lanka'da yaşanan bu acı gerçek, maddi destek, eğitim ve toplumsal bilinçlendirme gibi alanlarda daha etkili çözümlerin önemini vurguluyor.

3. GÜNEY KORE

Güney Kore'de intihar, genellikle iş memnuniyetsizliği ve yüksek rekabetçi eğitim sisteminden kaynaklanan bir acı gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Ülkede, iyi bir üniversiteye girememenin hayatta başarılı olmanın önünde engel teşkil ettiği yaygın bir inanç var. Ancak bu düşünce sistemi, öğrenciler arasında yoğun bir stres ve baskı oluşturuyor. Özellikle lise çağındaki gençler, üniversite sınavına odaklanmak zorunda hissediyorlar.

Bu durum, Güney Koreli gençlerin çoğunu zorlu bir sınav maratonuna sokarken, birçok öğrenci üzerinde ciddi duygusal ve psikolojik etkiler bırakıyor. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı nüfus ise genellikle eğitimsizlikten kaynaklanan maddi zorluklarla mücadele ediyor. Bu iki farklı yaş grupları arasındaki yaşam mücadelesi, Güney Kore'de intiharın karmaşıklığını ortaya koyuyor. Ülkenin bu sorunlarına yönelik daha kapsamlı çözümler bulunması ve toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması önem taşıyor.

2. JAPONYA

Japonya intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 2021 yılında 25.000 kişi kendi canına kıydı. Bu durumun en büyük nedeni depresyon. Öte yandan zengin Japonlar için en büyük sorun ise para yönetimi. Japonların çok çalışkan bir toplum oldukları su götürmez bir gerçek. Ancak kriz durumlarında bu durum çok kötü sonuçlanabiliyor.

1. GUYANA

Guyana, dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu yer. Ülkede depresyon, tecavüz, yoksulluk, kronik veya tedavisi olmayan hastalıklar, eğitim eksikliği, işsizlik, iç savaş, aile ve sosyal sorunlar ve özellikle akıl hastalıkları yerel halk arasında çok yaygın.

TÜRKİYE'DE İNTİHAR ORANI

Türkiye'de intihar, Türkiye'deki intihar istatistiklerini kapsar. Türkiye'de 2002 ile 2019 yılları arasında 53.425 kişi intihar etmiştir. Türkiye'deki intiharların bilinen en yaygın sebebi hastalıktır.

TÜİK verilerden yola çıkarak 2012’den itibaren intihar oranlarda belirgin bir artış ya da azalış olmadığı ortaya çıkıyor. TÜİK rakamları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamları aynı değil bunun sebebi ise TUİK kurumunun kendisine has hesaplama yönteminden kaynaklanıyor. Fakat her iki veri de incelenince Türkiye’de intihar hızının diğer ülkelere oranla çok yüksek olmadığı ve belirgin bir artış da sergilemediği söylenebilir.

TÜRKİYE'DE İNTİHAR İSTATİSTİKLERİ

2002-2022 yılları arasında intihar eden 65.545 kişinin 6 bine yakını ekonomik sebeplerle intihar etmiştir.

2002 ile 2019 yılları arasında intihar edenlerin 5.443'ü aile içi sorunlar, 4.801'i geçim sıkıntısı, 11.621'i hastalık, 1.011'i ticari başarısızlık, 2.502'si aşk ve istediği ile evlenememe, 5.402'si diğer nedenlerle hayatına son verdi. 22.645 kişinin ise neden intihar ettiği bilinmemektedir.