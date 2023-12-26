Nevşehir’de intihar girişimi

Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan bir askeri personel ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 22:36
Nevşehir’de intihar girişimi
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Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Duygulu Sokak’ta ikamet eden askeri personel O.K. (24), öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan eşi 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O.K.’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehir askeri personel intihar

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