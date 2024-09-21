15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası
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DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 18:39

Kaza, saat 17.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki metrobüs önünde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.


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