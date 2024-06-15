15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi: Araçla yolu kapatan şahıs adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:04

Güncelleme: 15.06.2024 - 14:04

Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşandı.

İsminin Resul Can Çatı olduğu öğrenilen şüpheli bir kişi üzerinde sprey boya ile ’SMA’ yazılı bir araç ile köprüyü trafiğe kapatmış, polis ekiplerini teyakkuza geçirmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası kısa sürede şahıs ikna edilip gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan Çatı bugün adliyeye sevk edilirken emniyetteki ifadesinde SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.