Cesedi köprü altında bulunmuştu: Dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Niğde'de 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:59
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İlhanlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın yapılan incelemede darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 

9 Haziran günün Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki köprünün kenarında meydana gelen olayın ardından şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ile olay günü 9 şüpheli Niğde'de, yurtdışına kaçmaya çalışan 5 şüpheli ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darbedilerek öldürüldüğü tespit edilirken, dün Adliye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığı ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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