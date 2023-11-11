15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların olduğu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:37
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.


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