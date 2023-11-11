15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların olduğu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
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