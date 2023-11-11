Sinop'ta feci kaza... İki araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı!
Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çatpınar köyü mevkiinde feci bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.’nin (35) kullandığı 37 ABC 693 plakalı otomobil, Oktay K. (24) yönetimindeki 57 DR 189 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek K. (30), Yeter K. (32), Abdülhamit K. (10), Abdülsamet K. (8), Sema L. (7), Şükrü H.L. (5) ve Harun R. (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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