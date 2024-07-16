15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 00:29
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.

Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde başladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

Güvenlik güçleri mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.


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