15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.
Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde başladı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.
Güvenlik güçleri mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.
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