Saray’da ‘15 Temmuz’ anması: Azerin’den ‘bozkurt’lu veda!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Saray’da anma töreni başladı. Törende Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin sahne aldı. Azerin, izleyicilere ‘bozkurt’ işaretiyle veda etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Saray’da anma töreni düzenleniyor.
Törende, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin isimleri sayılırken katılanlar, her ismin adının okunmasının ardından ‘burada’ diye bağırdı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da törene katıldı.
Erdoğan'ın programa katılımının ardından Azerin sahne aldı. Azerin, sahneden inmeden seslendirdiği son şarkısında ‘bozkurt’ işareti yaptı.
Azerin'in performansının ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi.
Marşın okunmasının ardından Kuran okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.
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