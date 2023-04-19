15 Temmuz'la ilgili sözleri üzerine Cengiz Çandar hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:47

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:49

15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, Çandar'ın bir röportajındaki "15 Temmuz, mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay." sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, derneğin, darbe girişiminin yaşandığı geceden bugüne kadar 15 Temmuz'la ilgili dillendirilen "kontrollü darbe" söylemlerinin karşısında olduğu ve olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu direnişe inanmak istemeyen ve 15 Temmuz'u sulandırmaya çalışanlar, aradan geçen 7 yılda her fırsatta 15 Temmuz'la ilgili 'kontrollü darbe' yalanının arkasına sığındı. Şimdi de Cengiz Çandar, bu halkaya dahil olarak, 252 şehidimizi ve 2 bin 700'den fazla gazimizi hiçe sayıp, FETÖ'yü aklama girişiminde bulundu. 15 Temmuz Derneği olarak, Cengiz Çandar'ın bu açıklamasını kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hiç kimsenin, göz önünde yaşanan 15 Temmuz'u bu şekilde sulandırıp, uydurma bir tarih yazma girişimine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz, bu milletin ve devletin miladıdır, öyle olmaya da devam edecektir."

Uzun yıllar AKP destekçiliği ve Fethullah Gülen övgüsü yapan, yetmez ama evetçiliğin ve liberal siyasetin simge isimlerinden Cengiz Çandar, T24 isimli sitedeki ilgili röportajda 15 Temmuz darbe girişimi için “15 Temmuz mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay. KHK’lı on binlerce kişi var bu ülkede, hayatları karartıldı. Bu insanların hepsi darbeci mi şimdi? Darbeden haberdarlar mıydı ya da sorulsa onaylayacaklar mıydı bunu? Hiç emin değilim. Çok büyük bir kitle mağdur” demişti.