15 yaşındaki çocuğu bıçakla gasbeden saldırgan yakalandı
Yenimahalle’de okul çıkışı otobüs durağında bekleyen 15 yaşındaki öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı. Telefonu ve parasını gasbeden zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilerek parkta yakalandı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi’nde, okul çıkışında otobüs bekleyen 15 yaşındaki B.A.Y., S.P. isimli şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, çocuğun boğazına bıçak dayayarak elindeki cep telefonunu ve çantasındaki 150 lirayı gasbetti. Ardından B.A.Y.’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
O sırada durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ve yolcular, yaralı öğrenciyi polis merkezine götürdü. B.A.Y. buradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
PARKTA YAKALANDI, TUTUKLANDI
Olayın ardından Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. S.P., Cahar Dudayev Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!