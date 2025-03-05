15 yaşındaki çocuğu bıçakla gasbeden saldırgan yakalandı

Yenimahalle’de okul çıkışı otobüs durağında bekleyen 15 yaşındaki öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı. Telefonu ve parasını gasbeden zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilerek parkta yakalandı.

15 yaşındaki çocuğu bıçakla gasbeden saldırgan yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:25

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi’nde, okul çıkışında otobüs bekleyen 15 yaşındaki B.A.Y., S.P. isimli şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, çocuğun boğazına bıçak dayayarak elindeki cep telefonunu ve çantasındaki 150 lirayı gasbetti. Ardından B.A.Y.’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

O sırada durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ve yolcular, yaralı öğrenciyi polis merkezine götürdü. B.A.Y. buradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

PARKTA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. S.P., Cahar Dudayev Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Etiketler: #Yenimahalle #Çocuk #bıçaklı saldırı

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