15 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle ağır yaralamışlardı... Yeni gelişme!
Çorum'da, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki Ahmet B.'nin ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk hakkında tutuklama kararı verildi.
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Çorum'da Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7'nci Sokak'ta dün Ahmet B. (15) ile Recep Y. (17) ve Yusuf D. (15) arasında sokak ortasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre; Recep Y., pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş edip, karın bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayın şüphelisi Recep Y. ile yanında bulunan Yusuf D., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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