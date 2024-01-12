Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Denizli'de silahla yaralanmış olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 07:36
Denizli'de silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kapalı pazar yeri içinde bir kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından silahla yaralandığı belirlenen Rahman Ş. (17), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Rahman Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 


Denizli Çocuk

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