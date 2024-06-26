1,5 yaşındaki çocuğun üzerine çaydanlıktaki kaynar su devrildi
Bursa'nın Kestel ilçesinde, evde oynarken sehpanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 1,5 yaşındaki Kadirhan K., yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Babasultan Mahallesinde bir evde meydana geldi. Kadir K., evde oyun oynadığı sırada üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü.
Çarpmanın etkisiyle içinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Kadir K.'nın üzerine devrildi.
Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen Kadir K., Bursa Şehir Hastanesinde yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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