15 yaşındaki çocuk 5’inci kat penceresinden düştü: Ağır yaralandı!
Diyarbakır'da 7 katlı bir binanın 5’inci katında oturan Azra A. adlı çocuk, açık olan pencereden düştü. Uyandıktan sonra diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği belirtilen Azra, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Kurtismail Paşa 8’inci Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katında feci bir olay meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Edinilen bilgiye göre; Azra A. (15) adlı çocuk, oturdukları dairenin açık olan penceresinden zemine düştü. Çığlık seslerinin geldiği yöne giden bina sakinleri, Azra’yı yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Azra A.’ya müdahale etti. Olay yerine gelen yakınları şoka girerken, Azra'nın kendisine müdahale eden ekiplere, uykudan uyandığını, diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği öğrenildi.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azra, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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