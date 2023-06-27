Misafirliğe gitmişti: Balkondan düşen kişi öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Karabük'ün Yenice ilçesi Yeniköy köyünde Turgut Kelez (65) misafirliğe gittiği evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yaşlı adamı sabah saatlerinde yerde hareketsiz gören yurttaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kelez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kelez'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.
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