Balkondan sofra bezi silkelerken düşen Neslihan hayatını kaybetti!
Elazığ'da sofra bezi silkelerken düşen 19 yaşındaki Neslihan Köse hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Elazığ'da Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında balkona çıkan Neslihan Köse (19), sofra bezi silkelemek istedi.
Edinilen bilgiye göre, bu sırada dengesini kaybeden Köse, balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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