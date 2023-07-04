15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:35

Güncelleme: 04.07.2023 - 07:36

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında; M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti.

Otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADI

M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti.

Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.