15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı

Kayseri'de 15 yaşındaki M.Ö., park halinde bulunan halk otobüsünü kaçırıp, 5 kilometre sonra kaza yaptı. Kazadan yara almayan M.Ö., polis merkezine götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:35
15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı
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Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında; M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti.

Otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADI

M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. 

Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü. 


Halk otobüsü otobüs

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