Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:37

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:38

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramada; 5 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.