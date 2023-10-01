15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü

Diyarbakır’da 15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:09
15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından vurdu. 

T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı.

T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.


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