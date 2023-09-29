Lüks sitede korkunç cinayet... Yazar Funda Demir eski eşi Mustafa Çapar'ı öldürdü!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:19

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:34

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler semtinde bulunan bir lüks sitede korkunç bir cinayet yaşandı.

Patronlar Dünyası sitesinin aktardığı habere göre; sanat yazarı olan Funda Demir, 3 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar’ı öldürdü.

Çiftin en büyüğü 19 olmak üzere, 15 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu olduğu aktarıldı.

CİNAYET ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANDI!

Daha çok polisiye, suç, gerilim ve korku romanları okuyarak bunların değerlendirmelerini yaptığı belirtilen Funda Demir, dün mali müşavirlik şirketi olan eski eşi Mustafa Çapar’ın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı Etiler’deki lüks siteye geldi.

Funda Demir'in eski eşini, üç çocuğunun gözleri önünde boğazını bıçakla keserek öldürdüğü kaydedildi.

“YUKARI ÇIKIN BAKIN”

Ardından sitenin bahçesine elindeki kanlı bıçakla indiği ifade edilen Funda Demir'in “Yukarı çıkın bakın” diye bağırdığı belirtildi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen polis elipleri, Demir'i gözaltına aldı. Polis ekibi Mustafa Çapar’ın olay yerinde öldüğünü tespit ederken, cinayete şahit olan çocuklar ise koruma altına alındı.

GERİLİM VE PSİKOLOJİK ROMAN ANALİZİ YAPIYORDU!

Funda Demir’in daha çok gerilim, korku, psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi.

Kendisini 'Sanat Yazarı' olarak niteleyen Demir'in en son, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış “Olağan Psikopatlar” adındaki kitabı değerlendirdiği aktarıldı.

Çarpıcı bölüm adları olan kitabın 6'ncı bölümü, “Yedi Ölümcül Anahtar” adını taşıyor. Yedi Ölümcül Günah’tan farklı 7 madde oldukça şaşırtıcı. Kitabın son bölümü olan 7'nci bölümde ise, "Psikopatların ruhsal zekâsı yüksek insanlarla ortak noktalarının diğerleriyle olandan çok daha fazla olması ise bir başka şaşırtıcı sonuç” yorumu ise dikkat çekti.