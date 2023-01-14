15 yaşındaki kız çocuğunu gizli kamera görüntülerini yaymakla tehdit eden 3 erkek tutuklandı
Ordu'da, 15 yaşındaki S.A. adlı kız çocuğuna, gizli kamera kayıtlarını yayınlamakla tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.B., M.A.T. ve B.A., tutuklandı.
Ünye ilçesinde lise öğrencisi S.A. adlı kız, bir süre önce O.B. ile tanıştı. İddiaya göre, O.B. ile S.A., cinsel birliktelik yaşadı. O.B., birliktelik anlarını gizli kamerayla kaydettiğini ileri sürüp, görüntüleri yayınlamak ve ailesine vermekle tehdit ettiği S.A.'ya birçok kez cinsel istismarda bulundu.
ŞİKAYETTE BULUNDU
S.A. ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B. ile M.A.T. ve B.A., emniyetteki işlemleri sonrası Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli de 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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