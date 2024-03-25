15 yaşındaki kurye ölmüştü: Feci kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası

Kayseri'de kurye Mehmet Akif Zengin'in (15) elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ege Demirci (25), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:40
15 yaşındaki kurye ölmüştü: Feci kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası
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Feci kaza, geçen yıl 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarı'nın 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ege Demirci yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Zengin, hayatını kaybetti, gözaltına alınan Demirci, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Ege Demirci hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasına sanık Demirci, Zengin'in babası Hacı Zengin, annesi Yeter Zengin ve taraf avukatları katıldı.

'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR'

Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, "Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Yeter Yılmaz ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, "Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de "Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Demirci'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. 


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