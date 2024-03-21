Esnafla motokuryeler arasında kavga... Ortalık savaş alanına döndü!

Esenyurt'ta müşteri sipariş verdiği yemeği döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. Bunun üzerine restorana geri giden kurye siparişlerin düzgünce paketlenmesi gerektiğini söyleyince kavga çıktı.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:29
Esnafla motokuryeler arasında kavga... Ortalık savaş alanına döndü!
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Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi.

Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

4 ESNAF YARALANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü.

Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.


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