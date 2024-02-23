Motosikletli kuryeye çarpan otomobil kayıplara karıştı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralanırken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 20:20
Motosikletli kuryeye çarpan otomobil kayıplara karıştı
Abone Ol google-news

Kaza, Muğla'nın  Milas ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ç. idaresindeki 48 AKT 788 plakalı motosiklet, Belediye Caddesi istikametine dönüş yapan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, polis kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


112 haberleri 112 Acil haberleri muğla haberleri milas haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Motokurye ve baldız cinayetinde yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Motokurye ve baldız cinayetinde yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Müge Anlı'da aranıyordu: Kayıp motokurye Ali Diken'in toprağa gömülü cesedi bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu: Kayıp motokurye Ali Diken'in toprağa gömülü cesedi bulundu
TEM Otuyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde araca çarpan motokurye hayatını kaybetti

TEM Otuyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde araca çarpan motokurye hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'

Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!
Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli

Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Bursa'da aktif fay hattı keşfedildi: '7,3 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Bursa'da aktif fay hattı keşfedildi: '7,3 büyüklüğünde deprem üretebilir'
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!
Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?