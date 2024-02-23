Motosikletli kuryeye çarpan otomobil kayıplara karıştı
Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralanırken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
Kaza, Muğla'nın Milas ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ç. idaresindeki 48 AKT 788 plakalı motosiklet, Belediye Caddesi istikametine dönüş yapan otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, polis kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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