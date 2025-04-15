15 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (37) operasyonla yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Kayseri #hapis #hapis talebi
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