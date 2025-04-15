15 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Kayseri'de yakalandı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:11

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:15

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (37) operasyonla yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.