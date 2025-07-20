152 kişiye mezar olmuştu: Depremde yıkılan Palmiye Sitesi davasında gerekçeli karar

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesulü Ali Babaoğlu, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Haziran'da karara bağlanan davada Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, Ersoy'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi, Tarakçıoğlu ise beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR: İKİ SANIK DA PİŞMANLIK GÖSTERMEMİŞTİR

Mahkeme, Palmiye Sitesi davasında sanıklara verilen hükmün gerekçeli kararını açıkladı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 105 sayfalık kararda, müşteki ifadeleri, sanık savunmaları ve bilirkişi raporlarına yer verildi.

Gerekçeli kararda, Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy'un 1999 yılında başlayan inşaat sürecinde zemin etüt raporu alınmasına rağmen rapordaki taşıma gücünü dikkate almadan statik projeleri hazırladığı, beton ve donatının standartlara uymadığı, mimari projeye aykırı değişiklikler ve tadilatlar yapıldığı, yapıların rijitlik ve taşıyıcı sistemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Bu kusurların, binaların depremde yıkılmasına ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı vurgulanan kararda, her iki sanığın da deprem riskinin bilincinde olmalarına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduklarına hükmedildiği ifade edildi. Kararda, pişmanlık göstermemeleri nedeniyle sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ifade edildi.

"ADALET, GERİDE KALANLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMİYORSA EKSİKTİR"

Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat depremlerinde 152 canımızı yitirdiğimiz Palmiye Sitesi'ne ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Hepimiz için adaletsizliği, canımızın bu ülke için ne kadar ucuz olduğu gözler önüne serildi. Mahkeme, sanıkların deprem riskini bildiğini, standartlara aykırı inşaat yaptıklarını, gerekli özeni göstermediklerini ve zerre kadar pişmanlık dahi duymadıklarını belirtmesine rağmen, verilen cezalar sadece 'bilinçli taksir' kapsamında kaldı.

Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Bilimin ve mühendisliğin tüm uyarılarına rağmen o yapıları inşa etmek ve yıllarca düzeltmek için hiçbir çaba göstermemek bir 'hata' değil, kasten işlenmiş bir cinayettir. Bu nedenle kararı tüm sanıklar açısından 'olası kastla 152 insanı öldürme' yönünde yeniden değerlendirilmesi için istinaf mahkemesine başvurularımızı yapıyoruz. 152 hayatın bedeli yalnızca birkaç yıl ceza olmamalıdır. Adalet, geride kalanların yükünü hafifletmiyorsa eksiktir."

NE OLMUŞTU?

Palmiye Sitesi'nin yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, kısa süre tutuklu kaldıktan sonra "kocama hali" nedeniyle tahliye edildi, ardından yeniden tutuklama kararı çıkınca firar etti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Firari Ersoy, avukatı aracılığıyla yakalama kararının kaldırılması için başvurdu. Edinilen bilgiye göre mahkeme heyeti, suçun niteliği ve verilen cezayı dikkate alarak talebi reddetti.