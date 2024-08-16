16 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 16 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 16 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DİŞBUDAK SK., FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde AYBALA SK., KAHRAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ATAKAN CD., AYDINLAR SK., BADEM SK., BORAN, BORAN SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 33. SK., 34. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 41. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ mahallelerinde 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NATO CD., OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, SÜLEYMANIYE mahallelerinde NİZAMOĞLU İSMAİL CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLEYMANİYE mahallelerinde SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD, DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KONUT, KONUT SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MUNİS SK., OKUL CD., SABAH SK., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT BAYRAM MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, OVACIK, SANAYI, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YASSIBAG mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BAGIN, BARIS, BARIŞ SK., BİLGE SK., BOSNA HERSEK SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, DÜLGER, DÜLGER SK., EMRE, ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON, HORON SK., HÜR SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAGAN, KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KAYALI SK., KİRAZLI SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KULLAR, KULLAR CD., LALEZAR SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, OZAN SK., ÖRDEKLI, ÖRDEKLİ SK., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZGENÇ SK., SAYIL SK., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 2266 SOK, 29 EKİM CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., 4267. SK., ABİDİN SK., ACAR SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK, AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ASIL, ASIRLIK SK., ASİL SK., ATA SK., ATAKAN SK., ATAYURT CD., ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, AVCILAR, AYASOFYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYIŞIĞI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYMAK EVLERİ SİTE YOLU SK, AYPARK SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALCIOGLU, BALIKÇI, BALSU, BALSU SK, BARISIK, BARIŞIK SK., BASAMAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATMAZ, BATMAZ SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK, BEBEK SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BELDE, BELDE SK., BELEK SK., BENGÜ SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BULUT SK., BURÇİN SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CIHANGIR, CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETIN, ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DAYI, DAYI SK., DEĞİRMENCİ SK., DEKOR, DEKOR SK., DERE KENARI SK., DEVRE SK., DIKÇE, DIRILIS, DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DUYARLI SK., DÜLGE SK., DÜS, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, E.ELÇİBEY CD., EBEDİ SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EFSANE., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM SK., ELA, ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES, ENES SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERKUT HOCA SK., ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., EVRAK SK., EYMEN SK., FAS SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZİLET SK., FENER SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FUZULI, FUZULİ SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GAZİLER CD., GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKLIMA, ILICA, ILICA CD., ILTER, ISKETE, IZNIK, İÇ SK., İDEAL SK., İFADE SK., İHSAN PEKER SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLTER SK., İMAR SK., İMRAN SK., İMREN SK., İNAN SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADER SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARAYEL SK., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KATILIM SK., KAYA, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KILIÇASLAN CD., KINA ÇİÇEĞİ SK., KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KONUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR SK., KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KUBILAY, KUBİLAY SK., KUMLU SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTUCU, KUTUCU SK., KUYU SK., KÜÇÜK, KÜPELI, KÜPELİ SK., LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MELIKE, MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MINI, MİLLET CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MUSAOĞLU SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NİĞBOLU SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORDU, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., OZANLAR, ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALI KESKIN, ÖMERAĞA SK., PALA SK., PAMUK, PAMUK SK., PEKİN SK., PELİN SK., PILOT SK., PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SABAHAT SK., SADIK SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKARYA CD., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SANCAKTAR, SARDUNYA, SARP SK., SEÇIM, SEHERYELİ SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANİK SK., SELIMIYE, SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVDE, SEVER, SEVER SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVGİLER SK., SEVIM, SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYFI, SEYHAN SK., SEYMENLER SK., SONBAHAR SK., SU SK., SUSAM, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ SK., ŞAHİT SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞEHİTLER SK., ŞİFA SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TALIH, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TAT SK., TEPE CD., TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., UYUM SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., ÜNVER, VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALÇIN SK., YALDIZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZICIOĞLU SK., YAZMA, YEKTA, YEKTA SK., YENİBAHAR SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YESILKIR, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YOKUS SK., YUNUS SK., YÜCE SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPEMANAYIR mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3924, 3924., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AŞIR SK., AYDOĞDU SK., BOSNA CD., CAN SK., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., FINDIKLAR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., NALBANT SK., PARK SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 230/1. SK., 230/2. SK., 231. SK., 231/1. SK., 231/3. SK., 511. SK., 519. SK., 520. SK., 521. SK., 521/1. SK., 522. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEMIRCILEROSB, DILOVASIOSB, FATIH, FATİH, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107., 108. SK., 110. SK., 111., 111. SK., 112., 112/1. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 120/1., 120/1. SK., 120/2. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1. SK., 209. SK., 211. SK., 211/1. SK., 212. SK., 212/1. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1., 223/1. SK., 224., 224. SK., 225., 225. SK., 226. SK., 226/1. SK., 227. SK., 227/1. SK., 227/2. SK., 228. SK., 228/1. SK., 228/2. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 231/2., 231/2. SK., 232. SK., 232/1. SK., 232/2. SK., 232/3. SK., 233. SK., 233/1. SK., 234., 234. SK., 234/1. SK., 235. SK., 235/1. SK., 236. SK., 237. SK., 238. SK., 239. SK., 240. SK., 240/1. SK., 240/2., 240/2. SK., 240/3. SK., 241. SK., 242. SK., 242/1. SK., 243. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 246. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 251/1. SK., 252. SK., 301. SK., 401., 401. SK., 401/1. SK., 401/2. SK., 401/3. SK., 402. SK., 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 510., 510. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 514/1., 514/1. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 516/2. SK., 517., 517. SK., 517/1. SK., 518., 518. SK., 518/1. SK., 518/2. SK., 525. SK., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531. SK., 532/1. SK., 532/2. SK., 533. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 535. SK., 536. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1., 538/2. SK., 538/3. SK., 539/1. SK., 539/10. SK., 539/2., 539/2. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., 540/2. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545/1. SK., 546., 546. SK., 547. SK., 547/1. SK., 550/1. SK., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 561. SK., ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ASALET, ASALET CD., BAGDAT, BAĞDAT CD., BARIŞ CD., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD, FARABI, FARABİ CD., GEYLANI, GEYLANİ CD., HÜSEYİNBAŞ, IBN-I SINA CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İBN-İ SİNA CD., İSTIKLAL CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, İSTİKLAL CD., KARABEY, KARABEY CD., KARDES, KARDEŞ CD., LIMAN, MANASTIR TEPE SK, MEHMET AKİF ERSOY CD., MIMAR SINAN, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., SEVİL EKREM, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER, YANYOL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, CAMI, CAMİ, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, GEBZE, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, NENEHATUN, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., 1842., 4108., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723., 723. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/4., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., ABİD SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AHENK, AHENK SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKAİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKİF SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., AKTOP, AKTOP SK., AKTUĞ SK., AKYILDIZ SK., ALI ARICAN, ALI SAKIR, ALİ ARICAN CD., ALİ ŞAKİR SK., ALİM SK., ALİYE SK., ALKIN, ALKIN SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ALÜFE, ANIL, ANIL SK., ANKA SK., ARDIÇ SK., ARMUTLU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATABAY, ATAKAN, ATASAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYAN SK., AYAZ, AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., AYYILDIZ SK., AZİZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHÇE, BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR SK., BAHTİYAR SK., BALKAN SK., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BASAK, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİLİM SK., BİNGAZİ SK., BİRCAN SK., BİRGÜL SK., BİRKAN SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BORA SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜKERCAN SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CENGIZ, CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEVİZ SK., CEYHAN SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., COSKUN, COŞKUN SK., CÖMERT SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇAPA SK., ÇAVDAR SK., ÇAY, ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEŞME SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇORUH SK., ÇUBUK SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DAMAR SK., DARI, DARI SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DENIZ, DENİZ CD., DERGAH SK., DERİNCE SK., DERMAN SK., DEVA SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DINAMIT, DIRLIK, DIVAN, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUKAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DUHA SK., DUMANBEY SK., DURAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., ECMEL SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELEM, ELMALI, ELMALI SK., ELVAN SK., EMIN, EMRAH, EMRAH SK., EMRE SK., EMSAL SK., ENDÜLÜS SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ER, ER SK., ERDEM SK., EREN, EREN SK., ERENLER SK., ERIS, ERİŞ SK., ERKAN, ERKAN SK., ERKİN SK., EROL SK., ESATBEY, ESATBEY CD., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER, ESER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ESRA, ESRA SK., ESREF, EŞREF SK., ETHEM SK., EVLIYA, EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EYVALLAH SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FATIH, FATİH CD., FERIT, FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FIKRET SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FİKRET SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GAZİ DEDE CD., GEÇER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKÇAY SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖKTEPE SK., GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLDESTE SK., GÜLENDAM SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜLVEREN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜZEL SK., HABİB SK., HACI, HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HARMANLAR SK., HAS SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HÜLASA, HÜLASA SK., HÜLYA SK., HÜNER SK., HÜNKAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, INCI, INÖNÜ, ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., ITINA, İLGİ SK., İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İMAN SK., İNANÇ SK., İNCİ SK., İNÖNÜ CD., İSRA SK., İSTANBUL SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇKAR SK., KADI SK., KADİFE SK., KAFKAS SK., KAHYA, KAHYA SK., KALP GÖZÜ SK., KALYON SK., KAMACI SK., KAMELYA SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDİL SK., KARAASLAN CD., KARAHİSAR SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATIP, KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYMAZ SK., KAZIM KARABEKİR CD., KEKİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KENAR SK., KERVAN, KERVAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KOSOVA SK., KOVAN SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUDRET, KUDRET SK., KUDRETLİ SK., KURTULUŞ SK., KUTUP, KUTUP SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEVENT, LEVENT SK., LIDER, LİDER SK., LİMAN CD., MAHİR SK., MARSHALL, MARSHALL SK., MECIT, MECNUN, MECNUN SK., MEDİNE SK., MEHMET AKİF CD., MEKTEP SK., MELİS SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MINARE, MIZRAK SK., MİHRAP SK., MİNARE SK., MİNİ SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM KÖY, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NANELİ SK., NARGÜL SK., NAZAR, NEDİM SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NIL, NISA, NIYET, NİL SK., NİLGÜN SK., NİSA SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURGÖK SK., NURKAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖREN, ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PERTEV, PERTEV SK., PETEK SK., PINARBASI, PLEVNE, PLEVNE CD., POLAT, POLAT SK., POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SACİT SK., SADRAZAM SK., SAFINUR, SAFİNUR SK., SAĞLAM SK., SAHIN, SAHİL SK., SAHRA, SAHRA SK., SAIDI NURSI, SAİDİ NURSİ CD., SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI SK, SAMDAN, SANCAKTAR SK., SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SAYGIN, SAYGIN CD., SEÇKİN SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SERÇE, SERÇE SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVAL SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SEVKET, SEYİT SK., SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIIR, SILA, SILA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SİNEM SK., SOĞUKSU SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SULTAN, SULTAN SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., ŞEHİTLİK YOLU SK, ŞENLİK SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞİİR SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TALAT SK., TALEBE SK., TALHA SK., TANSU SK., TARHAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TOPÇULAR CD., TUGBA, TUĞBA SK., TUNA SK., TURAN, TURAN SK., TURNALI, TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜLKÜM SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTÜN SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEFA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YALÇIN, YARDIM, YARDIM SK., YARENLER, YARENLER SK., YAŞA SK., YAYIK, YAYIK SK., YAYLA, YELİZ SK., YENI BAHAR, YENIDEVIR, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., YESIL, YESILIRMAK, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YEŞİLYURT SK., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAMBAKLI YOL SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZIRVE, ZIRVE SK., ZİNCİRLİKUYU SK., ZİRVE SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜMER, ZÜMER SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ağustos Cuma 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2734., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde FILINGIR, SEZGİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde ANİBAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS SB, BARIŞ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546. SK., 1546/1. SK., 1549., 1549. SK., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1555. SK., 1555/1., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3. SK., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2., 1572/2. SK., 1572/3., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 1855/4. SK., 3021. SK., 3024. SK., 5001, 5002, 5003, 5005, AKVILLA, AKVİLLA SK., ALİ MALLI SK., AY, AY SK., AZIZ, BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİN SK., BİRİCİK SK., ÇAĞRI SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DALKILIÇ SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM SK., ETHEM BEY CD., HATİP SK., IMSAK, IMSAK SK., ISKELE, İHTİŞAM SK., İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYISI SK., KERİM SK., KİBAR SK., MELEK SK., METE, METE SK., MÜCAHIT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SADE SK., SAİT SK., SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, SEVILAY SK., SİPAHİ SK., SÖGÜT, ŞANTİYE SK., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD., ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., ŞENAY SK., TAKDİR SK., ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde KÖMÜRCÜOGLU, ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., 6. SK., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU CD., IHLAMUR SK., KARABIYIK SK., KASIMPATI SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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