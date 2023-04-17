16 kişi bir çadırda!

Depremlerin üzerinden iki ayı aşkın sürenin geçmesine karşın köylerdeki yardım sorunu sürüyor. Afetin yaşandığı bölgede yaklaşık beş binin üzerinde köy var. Şehir merkezlerine yardımlar günler sonra gelirken felaketten en çok etkilenen kesimlerden biri de köylerde yaşayan yurttaşlar oldu.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
16 kişi bir çadırda!
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Hatay Samandağ’ın Tekebaşı köyünde yaşayan depremzede Sedef Eryılmaz, köye 15 günde bir erzak kolisi geldiğini fakat herkesin bu kolilere erişemediğini belirtti.

Eryılmaz, “2 aydır buradayım bir koli alamadım. Yardımlar geldiğinde çadır ve okulun yakın olduğu yerlere geliyor ve haberimiz olmuyor. Komşulardan duyup koli almak için gittiğimizde ise sabah sıra almamız gerektiği söyleniyor. Annem birkaç kez gidip sıra bekledi ama alamadan döndü” diye konuştu.

‘EN SON 20 GÜN ÖNCE’

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan ismini vermek istemeyen bir yurttaş ise “İlk günden beri yardım konusunda sorun sürüyor. En son 20 gün önce erzak yardımı geldi, o da tam değildi. Yardım TIR’ları geliyor, ismimiz yoksa vermiyorlar. İsmimizi yazdırdık yine de yardım alamadık” dedi.

16 kişi bir çadırda kaldıklarını belirten yurttaş, çadırın etrafının açık olduğunu, güvenli olmadığını ve yılanlardan korktuklarını belirtti. 


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