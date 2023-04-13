Hatay’da bir kız çocuğu çadır kentte öldürüldü, kadınlar isyan etti: Güvenliğimiz yok

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:06

Hatay Antakya’da bir erkek geçen salı, kendi kızını çadırda silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından deprem bölgesindeki kadınların yaşadığı güvenlik sorunları tekrar gündeme geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Depremlerin üzerinden 65 gün geçti. Fakat çadır kentlerde kadınlar ve çocuklar için güvenlik hâlâ sağlanamadı. Hatay’da bir erkeğin kızını çadırda silahla öldürmesi, bu güvenlik açığının en somut göstergesi oldu” dedi.

(Aylin Nazlıaka)



Deprem bölgesinde çadırların “aileye” teslim edilmesi yaşanan mağduriyeti felakete dönüştürdüğünü belirten Nazlıaka, “Kadınlar boşanma sürecinde oldukları, şiddet faili olduğu için ayrı yaşadıkları ve de uzaklaştırma kararı bulunan evli oldukları erkeklerle aynı çadırda kalmak zorunda bırakıldı. Bu kadınlar, ayrı bir çadıra yerleştirilmeliydi. Deprem bölgesinde şiddet mağduru kadınlar kaderine terk edilmiş durumdadır” diye konuştu.

(Gülsüm Kav)



6284’Ü ANIMSATTI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Gülsüm Kav da “Barınma sorununun çözülmemesi bölgede şiddeti artırabillir. Mesela vurulan kız çocuğumuz için babası ‘ava gidecektim’ gibi inandırıcı olmayan yersiz açıklamalar yapıyor. Bu normalleştirmeye çalışma anlamına da geliyor. Bu zemini 6284 sayılı koruma kanununa saldırılmaya çalışılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesinin hazırladığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

(Selin Nakıpoğlu)



"SİLAHLANMA ARTTI"

Avukat Selin Nakıpoğlu ise “Yıkım yaşayan bölgelerde bireysel silahlanmanın arttığını ve bu artış ile birlikte kadına, çocuğa yönelik şiddet ve cinayetlerin de artış gösterdiğini gözlemliyoruz. AFAD’ın oluşturduğu çadır kentlerde ciddi güvenlik sorunları olduğunu iki aydır söylüyoruz. Kadınlar bölgede güvenlik sorununun her geçen gün büyüdüğünü söylüyorlar ama seslerini duyan yok. Şiddete sıfır tolerans diye büyük laflar edenler nerede?” dedi.

