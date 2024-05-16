16 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:53

DÜZCE ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TUĞRUL mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TUGRUL, TUĞRUL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, AYDINYAYLA, BEKİRLER, ÇIRNIK, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, DOĞANLAR, GAZİLER, HEBELER, KARAKAŞ, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, N KENDISI, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAĞCILAR, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALAPLI YIĞLICA YOLU, arsaklar iç yolu, ASAGI, AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇIRNIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÜME EVLER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, ORTA, RESULLER, Uavtede Yok, VAYISLAR, YAGCILAR, YAĞCILAR KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVİR mahallelerinde 123, 123 SK., EREĞLİ CD., KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BULUT SK., D 100 KARAYOLU, ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 836. SK., 839. SK., 841. SK., 842. SK., 843. SK., 845., 845. SK., 847. SK., 849. SK., EKŞİOĞLU SİTESİ İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3470., 3470. SK., 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3489., 3489. SK., 3696. CD., ÇEVRE YOLU, MELEN CD., YIGILCA, YIĞILCA CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER, KOZLUK, N KENDISI mahallelerinde KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, KOZLUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2237. CD., 2238. SK., 2239. SK., 2245. SK., 2246. SK., 2249. SK., 2316., ATA CD., ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU, HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., MUHSİN YAZICIOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5530. SK., 5534. SK., 5536. CD., 5539. SK., 5553. SK., 5560., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5592., 5602. SK., 5605., 5606., 5615. CD., 5616., 5617., 5641. SK., 5864., 5864. CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA, YENİ mahallelerinde 1. sokak, 737., 792. SK., 843., 850., 853. BULVAR, 857., 857. SK., 858, 858. SK., 859. SK., 860. SK., 865. SK., 877. SK., 893. SK., 951., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, D 100 KARAYOLU CD., KAYIŞOĞLU SK., MEYDANLAR SK., NEZİH TÜTÜNCÜĞLU BLV., NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER, RUMELİ SK., TANIŞ SK., TEKNİKER SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 104 SK., 106 SK., 118 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI mahallelerinde 11., 177., 2., 9., 9. CD., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKDERE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 300, 300. CD., 305, 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEZARLIK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 103, 103 SK., 106, 111 SK., 113 SK., 200 CD., 201 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, N KENDISI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇINARLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 200, 202, 202 SK., 204 SK., 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKKI HOCA, YAYLAKAPI, YEŞİL mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YEŞİLKÖY mahallelerinde 102 CD., 112, 114, 114 SK., 117, 300 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584., 2584. SK., 2587. SK., 2590., 2590. SK., 2595. CD., 2665., 2665. SK., 2703. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, BÜYÜKMELEN, ÇELİKDERE, ELMALIDERE, ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN, ORTA, ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALI USTA, AZAP, BASPINAR, BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, KARATOPRAK, kersendüzü iç yolu, KIRAN, MERKEZ/39, ORTA KÜME EVLER, ÖRENİÇİ, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, HARMANKAYA, KIRAN, KIZILÜZÜM, MERKEZ, N KENDISI, YALPANKAYA mahallelerinde ALT, BASPINAR/7, HARMANKAYA, HARMANKAYA KÖYÜ YOLU, IGDIR, KÖY SOKAĞI, MERKEZ KÜME EVLER, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENIÇI mahallelerinde ÖRENIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 407., 515., POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.