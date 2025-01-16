16 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:34

MANİSA ilinde 16 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:32.733-2025-01-16 15:00:38.613 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, , İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:15.559-2025-01-16 13:00:26.709 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz5, AKCAN, ERBAK, Akgün Sk., ATATÜRK, Baysal Sk., Beydere Cd., Karaca Sk., Parakal Sk., Yalçın Sk., YİĞİT, Zeybek Sk., Şenel Sk., Şengül Sk., millet sokak, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:15.559-2025-01-16 13:00:26.709 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:15.559-2025-01-16 13:00:26.709 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, kardelen, İsimsiz10, İsimsiz9, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, Şahin Sk., YİĞİT, Yasemin Sk., Sezgin Sk., İsimsiz19, ŞEHİT HÜSEYİN KOŞAR, İsimsiz7, ERBAK, Hükümet Cd., çabuk sokak, Adiloba Cd., Akasyalı Sk., Akın Sk., ATATÜRK, Dilek Sk., DOĞRU, Ekici Sk., Ercan Sk., Fatih Cd., Hatay Cd., Sakarya Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:15.559-2025-01-16 13:00:26.709 saatleri arasında Adiloba; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:15.559-2025-01-16 13:00:26.709 saatleri arasında Şehitler; Şehitler Mahallesi Ardıç Sk., Özen Sk., Ufuk Sk., Sakarya Sk., Sadiklar Sk., Sadiklar Sk ., Sadiklar, Mehmet Akif Sk., Hekimoğlu Sk., Fevzi Çakmak Sk., Emel Sk., Birlik Sk., Beydere Cd., ATATÜRK, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , Şen Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:34.978-2025-01-16 15:00:45.241 saatleri arasında Kayalıoğlu; İsimsiz71, GÖRDÜK SK, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz56, Mehtap Sk., İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, Pınarbaşı sk, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, barboros, yeşil yunus, pınarbaşı sk, İsimsiz32, BARBAROS, İsimsiz31, pınarbaşı, barboros, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz4, yeşil deresk, süslü sk, , İsimsiz52, Okul Sk., Osman Ahmet Uz Sk., Serdar Sk., Yıldız Sk., Zafer Cd., Zambak Sk., Zeytin Sk., Çamlık Sk., Özgür Sk., Özlem Sk., Öztürk Sk., İstiklal Cd., Şükrü Şahin Sk., AVCI ÇIKMAZI, süslü, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz102, SÜSLÜ, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz87, İsimsiz76, İsimsiz73, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz10, İsimsiz141, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, SÜSLÜ SK, İsimsiz131, hilaliye eğitim vakfı, İsimsiz128, İsimsiz126, İsimsiz120, Bozkurt Sk., Cihan Sk., Dedebaşı Sk., Derya Sk., Dilek Sk., Doğuca Köyü İç Yolu, Ferah Sk., Gürdük Sk., Hafız Mümin Sk., Hilal Sk., Hisar Sk., Karagöz Sk., Karanfil Sk., Manisa Akhisar Yolu, Başar Çıkmazı, Bağlarbaşı Sk., Barbaros Sk., Ara Sk., yıldız, yeşildere, balkar çıkmazı, yeşil, selvi, istiklal, süslü, pınarbaşı, İsimsiz23, İsimsiz45, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 10:00:33.705-2025-01-16 16:00:40.977 saatleri arasında Şehitlioğlu; , İsimsiz31, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz8, Şehitoğlu Köyü İç Yolu, Hacı Bekirler İç Yol, Hacı Bekirler Mahallesi İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Gökçeler; , gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, gökçeler, GÖKÇELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.