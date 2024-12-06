16 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Banyoda ısınmak için mangal yaktı, zehirlenerek hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde banyoda ısınmak için mangal yakan çocuk, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki N.Ş. akşam saatlerinde ısınmak için girdiği banyoda mangal yaktı.
Mangaldan çıkan dumanlarla zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.
Uzun süre banyodan çıkmayan çocuk, aile fertlerinin içeri girmesiyle yerde ölü olarak bulunurken, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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