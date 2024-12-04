Diyarbakır’da 19 yaşındaki Esra'dan haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut’u arama çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır’da 19 yaşındaki Esra'dan haber alınamıyor
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:55

Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aile, kızlarının iddiaya göre arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Ergani #diyarbakır #Esra Yakut

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