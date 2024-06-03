16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Binanın bodrum katında bulundu!

Trabzon’un Araklı ilçesinde 16 yaşındaki oturdukları evin bodrum katında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:18
16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Binanın bodrum katında bulundu!
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Olay ilçenin Merkez Mahallesi Deniz Sokak’ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin 16 yaşındaki çocukları Umut Yıldırım (16) dün akşam evine gitmeyince ailesi telaşa kapıldı. Yapılan aramalar sonucunda genç çocuk bulunamazken, bugün sabah saatlerinde oturdukları binanın bodrum katında bileklerini keserek intihar etmiş şekilde bulundu.

Saffet Çebi Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Yıldırım’ın ölümü ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.


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