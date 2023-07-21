Yenikapı İstasyonu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk intihar etti
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda tren geçeceği sırada raylara atladığı öne sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen A.Ö. tren istasyonundan raylara atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altında kalan A.Ö., itfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından A.Ö.'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrası Marmaray seferleri bir süre tek hattan yapıldı.
Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.
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