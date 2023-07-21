Yenikapı İstasyonu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk intihar etti

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda tren geçeceği sırada raylara atladığı öne sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:29
Yenikapı İstasyonu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk intihar etti
Abone Ol google-news

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen A.Ö. tren istasyonundan raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altında kalan A.Ö., itfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından A.Ö.'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası Marmaray seferleri bir süre tek hattan yapıldı.

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.


marmaray Yenikapı istasyon intihar

İlgili Haberler

Borcunu ödemesine rağmen senetlerini vermediler: Esnaf intihar girişiminde bulundu!

Borcunu ödemesine rağmen senetlerini vermediler: Esnaf intihar girişiminde bulundu!
Kirasını ödeyemediği için intihara teşebbüs etti... Av. Kiraz’dan kritik uyarı: 'Cumhuriyet tarihinin en ciddi barınma krizi'

Kirasını ödeyemediği için intihara teşebbüs etti... Av. Kiraz’dan kritik uyarı: 'Cumhuriyet tarihinin en ciddi barınma krizi'
İzmir'de barınma krizi: İntihar edeceğim!

İzmir'de barınma krizi: İntihar edeceğim!

En Çok Okunan Haberler