16 yaşındaki çocuğun yuttuğu toplu iğne akciğerine saplandı!

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Bedia Özbay, eşarbını düzeltirken ağzına koyduğu toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu.

AKCİĞERİNE SAPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkiklerde iğnenin sol akciğerine saplandığı tespit edildi. Ailenin çevre illerdeki hastanelere başvurmasına rağmen hiçbir hastane, hastayı kabul etmedi. Bunun üzerine çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

OPERASYONLA ÇIKARILDI

Hastanede görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu, bronkoskopi yöntemiyle sol akciğere saplanan toplu iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kız çocuğunun hayati tehlikesi ortadan kalktı. Operasyon sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akciğerin sol alt kısmına saplanan toplu iğneyi çıkarttıklarını söyleyen Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu, "16 yaşındaki hastamız, öğle saatlerinde başörtüsünü düzeltirken toplu iğneyi yutmuş. Öğleden beri Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde bekliyormuş. Şanlıurfa ve çevre illerdeki hastaneler hastayı kabul etmemiş. Bronkoskopi yöntemiyle sol akciğerin alt kısmına yerleşmiş iğneyi çok şükür başarıyla çıkardık. Hastamızın durumu iyi, birkaç gün misafir ettikten sonra sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz" dedi.

Baba Halil Özbay ise, "Saat 12.00'den beri toplu iğne yuttuğunu fark ettik. Hastane hastane dolaştık, kimse çıkaramayacağını söyledi. Gaziantep ve Diyarbakır'ı da aradık, kabul edilmedi. En son Emin hocamızı aradık, nöbeti olmamasına rağmen geldi ve çıkardı. Kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" diye konuştu.