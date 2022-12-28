16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:13

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde, önceki akşam F.K. adlı çocuk, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

F.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.