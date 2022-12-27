Balıkesir'de sokak ortasında 'bıçaklı' kavga: 1 ölü
Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde Ayhan Sagut ile E.Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., bıçakla Sagut'u yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sagut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçmaya çalışan şüpheli E.Ç., olay yerinden geçen S.B.'nin yerde bulduğu bisiklet parçasını fırlatması üzerine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sagut'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan kavga anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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