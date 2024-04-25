16 yaşındaki çocuk babasının beylik tabancasıyla ağabeyini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:20
16 yaşındaki çocuk babasının beylik tabancasıyla ağabeyini öldürdü
Abone Ol google-news

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

Ruşen Sina Taphasan’ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii’nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


kahramanmaraş haberleri tabanca haberleri Cinayet haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

Yer: Esenler… Motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü

Yer: Esenler… Motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü
Tekirdağ'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Tekirdağ'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü!

Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2024 altın fiyatları...
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
AREA üst yöneticisi Karan, yaptıkları son anketi Cumhuriyet’e anlattı: CHP’nin yükselişi sürüyor

AREA üst yöneticisi Karan, yaptıkları son anketi Cumhuriyet’e anlattı: CHP’nin yükselişi sürüyor
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!