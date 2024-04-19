Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü!

Bolu’da eşinin ailesinin evine giden Serkan Zengin (36), burada çıkan tartışmada eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayet zanlısı damat, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 07:41
Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü!
Abone Ol google-news

Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde gece saat 00.30 sıralarında Serkan Zengin, iddiaya göre aile içi geçimsizlik yaşadığı eşi Meltem Zengin ile görüşmek üzere kayınpederi Turgut Doğanyiğit’in evine gitti.

BIÇAKLA SALDIRDI

Taraflar arasındaki konuşma, tartışmaya dönüştü. Bu sırada mutfağa giden Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla, eşi ve kayınpederine saldırdı. Zengin’in bıçak darbeleriyle baba-kız kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaşanan gürültü ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KADIN VE BABASI KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Meltem Zengin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü.

Kadın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Turgut Doğanyiğit’in cenazesi de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Eşi ve kayınpederinin cinayet şüphelisi Serkan Zengin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


bolu haberleri

İlgili Haberler

Avrupa futboluna Xabi Alonso damgası!

Avrupa futboluna Xabi Alonso damgası!
16 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

16 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Bolu’da 2 buçuk milyon liralık kuyumcu soygunu

Bolu’da 2 buçuk milyon liralık kuyumcu soygunu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dr. Mahfi Eğilmez Eğilmez kamu harcamalarına dikkat çekti: 'Müdürler Mercedes'ten inmiyor'

Dr. Mahfi Eğilmez Eğilmez kamu harcamalarına dikkat çekti: 'Müdürler Mercedes'ten inmiyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı

Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu