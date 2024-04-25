Yer: Esenler… Motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü

Esenler’de aralarında maddi hasarlı trafik kazası yaşanan motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Kavga sırasında kuryenin tornavida ile saldırdığı adam hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:45
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Olay, saat 21.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 301. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre dönerci dükkanında çalışan kurye ile cadde üzerindeki araç sürücüsü arasında maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. 

Olay sonrası kurye, motosikleti ile uzaklaşırken sepetteki firma isminden nerede çalıştığını gören araç sürücüsü, motokuryeyi takip etmeye başladı. Bir süre sonra adam, döner dükkanına gelerek kurye ile tartışmaya başladı. 

Kaza sonrası kuryenin kaçtığını söyleyen adam ile aralarındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurye, elindeki tornavida ile vurup adamı ağır yaralayarak dükkandan kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dükkana gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 

Polis ekiplerinin konu ile ilgili incelemesi devam ediyor.


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