Tekirdağ'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde M.K. (26), tartıştığı arkadaşı Salih Avcı'yı (23) pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:35
Tekirdağ'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
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Kırsal Ahievren Mahallesi'nde gece saatlerinde; M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi.

Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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