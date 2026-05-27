16 yaşındaki çocuk gölette can verdi

27.05.2026 19:07:00
Güncellenme:
İHA
Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. Bir süre sonra Mustafa’yı göremeyen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile Bursa’dan deniz polisi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Gölette yapılan yoğun arama çalışmaları sonucu dalgıç ekipleri çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

