16 yaşındaki çocuk yan bakma tartışmasında boğazından bıçaklandı!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:42

Erzurum'un Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. ile karşıdan gelen A.E.T. (16) ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla A.E.T.'yi boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.E.T., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E.T., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OĞLUMUN HİÇBİR SUÇU YOK"

A.E.T.'nin babası, evli ve 3 çocuk babası Muharrem T. (60), şunları söyledi:

"Oğlum arkadaşı ile gün boyu mont aramış. Ama zevkine göre bulamamış. Arkadaşının söylemesine göre, 100'üncü Yıl Parkı'ndan geçerken karşılarından kendi yaşlarında 3 kişi geliyormuş. Ahmet, o çocuklardan birinin giyindiği montu beğenmiş. Montuna baktıkları ve sonradan Afganistan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz gençlerden biri 'Ne yan bakıyorsunuz' diyerek bıçağı belinden çıkarmış Ahmet'in boynunu kesmiş ve kaçmışlar. Polis bunları yakalamış ve mahkemeye çıkarmış. Mahkemede oğlumu yaralayan çocuk 'yan baktı' diye bıçakladığını söylemiş. Şimdi biri tutuklu ikisi serbest.”