Kayseri'de ’yan bakma’ kavgası can aldı: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Kayseri'de ’yan bakma’ kavgası can aldı: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 06:51

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Kayseri

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